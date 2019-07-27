Рябков рассказал о шансах на спасение СВПД

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что поможет спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом 27 июля сообщает «РИА Новости».

По его словам, поддержанию соглашения поспособствует механизм INSTEX «Инструмент для поддержки торговых обменов» (Instrument in Support of Trade Exchanges, INSTEX. — Ред.), который должен быть открыт для третьих стран и для организации сделок с нефтью из Ирана.

Он отметил, что благодаря подобным мерам шансы на «выживание» СВПД существенно возрастут.

31 января Германия, Франция и Великобритания объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном. Для этого была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX. Для начала работы механизма необходимо создать аналогичную компанию в исламской республике.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.