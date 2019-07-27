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Рябков рассказал о шансах на спасение СВПД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что поможет спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом 27 июля сообщает «РИА Новости».

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По его словам, поддержанию соглашения поспособствует механизм INSTEX «Инструмент для поддержки торговых обменов» (Instrument in Support of Trade Exchanges, INSTEX. — Ред.), который должен быть открыт для третьих стран и для организации сделок с нефтью из Ирана.

Он отметил, что благодаря подобным мерам шансы на «выживание» СВПД существенно возрастут.

31 января Германия, Франция и Великобритания объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном. Для этого была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX. Для начала работы механизма необходимо создать аналогичную компанию в исламской республике.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

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