Рябков обвинил страны ЕС в неготовности обсуждать иранскую сделку

Вопрос спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе нужно рассматривать на уровне глав МИД, однако Франция, Германия и Великобритания не готовы к переговорам по этому вопросу. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 27 июля.

«Мы не видим, к сожалению, должного отклика со стороны европейских коллег, поэтому это скорее вопрос к ним, по какой причине важная и своевременная идея проведения министерской встречи совместной комиссии до сих пор не реализована», — цитирует Рябкова ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что «СВПД реально надо спасать», а «министерский уровень — это тот уровень, на котором принимаются важные, крупные решения». Более того, в вопросе иранской сделки «работы только политдиректоров, тем более экспертов, недостаточно».

Заседание Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров состоится в воскресенье, 28 июля. На переговорах, в том числе, будет обсуждаться сокращение обязательств Тегерана как возможный способ спасения договора.

«Мы в национальном качестве будем настаивать на том, что точечный и обратимый характер объявленных иранцами мер оставляет достаточное пространство для политико-дипломатического маневра», — заключил Рябков.

Ранее замглавы российского МИДа заявил, что спасти СВПД сможет механизм INSTEX «Инструмент для поддержки торговых обменов» (Instrument in Support of Trade Exchanges), который должен быть открыт для третьих стран и для организации сделок с нефтью из Ирана. О создании специального механизма расчетов с Ираном Германия, Франция и Великобритания объявили 31 января.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие санкции и грозил исламской республике новыми мерами. Спустя год Тегеран заявил о прекращении выполнения обязательств по СВПД в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В июле страны — подписанты СВПД призвали Тегеран не нарушать условий сделки и сократить запасы низкообогащенного урана. В ЕС напомнили, что их приверженность сохранению договора зависит от того, будет ли Иран полностью соблюдать его условия, в связи с чем выразили обеспокоенность последними действиями исламской республики.