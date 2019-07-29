«Если вы ищете королеву, надо обращать внимание на родословную»

Некачественные чаи могут содержать повышенное количество различных микроэлементов, например фторидов, которые при превышении дневной нормы приводят к разрушению костей и проблемам с внутренними органами, свидетельствует исследование, проведенное независимой международной лабораторией Eurofins еще в 2018 году. По мере того как количество качественного чая на рынке сокращается, проблема становится всё более актуальной, предупреждают в компании Newby Teas, которая не только занимается производством премиальных сортов чая, но и работает над сохранением и возрождением культуры древнего напитка. О том, как выбрать правильный чай, стоит ли опасаться продукции с ароматическими добавками и чем чай похож на человека, «Известиям» рассказал основатель и владелец компании Нирмал Кумар Сетхия.

— Чай всегда ассоциировался со здоровым образом жизни, речь никогда не заходила о том, что он может нанести серьезный вред. Поэтому давайте начнем с главного — что такое фториды и как, собственно, получилось так, что их концентрация в продукции некоторых производителей была превышена?

— Еще 5 тыс. лет назад чай начали ценить не только за его вкус, но и за лечебные свойства, за содержащиеся в нем антиоксиданты. Фторид — это тоже антиоксидант, и он важен для организма, но в ограниченных количествах. Как в случае с сахаром. Сахар — это энергия, но что вы получите, если съедите его слишком много? Проблемы с почками, лишним весом и много чего еще. То же самое и с фторидами. При употреблении свыше нормы они перестают выводиться из организма и накапливаются в костной ткани, забирая кальций. В результате это приводит к постепенному разрушению костей.

— Если я правильно понимаю, так или иначе все мы сталкиваемся с фторидами в течение дня, в том числе когда чистим зубы.

— Да, обычно они содержатся в зубной пасте, но мы не едим ее и не проглатываем. Правда, фториды также содержатся в воде, фруктах, овощах, молоке: речь идет об очень незначительных количествах, в которых эти микроэлементы не наносят вреда, а помогают организму. Но при сочетании нескольких источников человек может превысить суточную дозу, даже не подозревая этого.

— Откуда вообще взялась идея связать фториды и употребление чая?

— В последние 10–15 лет, когда стало очевидно, что у детей развиваются проблемы с зубами, а люди чаще страдают от остеопороза, ученые начали всерьез изучать эту проблему и выяснили, что максимальная суточная доза — около 7 мг фторида в день, если речь идет о взрослом человеке. Если постоянно превышать эту дозу, то этот микроэлемент начнет накапливаться, и к 40–50 годам кости и зубы станут хрупкими. Исследования, которые мы видели, говорят о том, что с этими проблемами сталкиваются те, кто пьет много дешевого некачественного чая.

«Когда-то это был напиток королей»

— Из-за чего так происходит?

— Тут я должен вернуться немного назад и рассказать, как вообще устроено производство чая. Чай — один из лучших даров природы, но он очень чувствителен к состоянию окружающей среды и легко впитывает вредные вещества.

Или, иначе говоря, чай подобен прекрасной женщине. А женщина становится прекрасной не в силу своей внешности, а благодаря своему характеру. Характер чая, как и наличие в нем полезных веществ, зависит от того, насколько внимательным и ответственным является подход производителей к сбору и хранению чайных листьев.

Выращивать его рекомендуется только в определенных географических районах, там, где почва и климат обладают всеми необходимыми характеристиками. Когда-то чай был очень дорогим напитком, доступным только избранным. В коллекции чайного антиквариата Chitra Collection, которую мы собираем по всему миру уже много лет, чтобы возродить и сохранить мировое чайное наследие, собрано более 2 тыс. предметов чайной культуры, начиная с IX века. В коллекции представлены работы лучших ювелирных домов разных эпох, выполненные из драгоценных металлов и камней, что свидетельствует о том, что чай всегда был напитком королей и аристократов, а значит, его качество должно было быть очень высоким.

Но позже чай начали производить практически повсюду, даже там, где он исторически не рос, не обращая внимание на особенности климата и свойства почвы, — он стал доступен всем, в связи с чем его качество резко упало.

Проблема в том, что люди, далекие от аристократии, этого не понимали, и даже худшие сорта чая с успехом продавались.

— Неужели люди вообще не чувствовали разницы?

— В какой-то степени чувствовали, конечно. Так, например, появилась мода на всевозможные добавки и ароматизаторы: они помогают замаскировать неприятный вкус некачественного чая.

— Какое сегодня соотношение элитных и массовых чаев?

— Сегодня производство качественного чая составляет около 2–3% от всего объема мирового рынка.

— И сколько могут стоить элитные сорта?

— Цена на лучшие из них может достигать $15–20 млн за 1 кг. Кроме того, существует множество чаев, килограмм которых обойдется вам в $1 млн, $5 млн или даже $10 млн.

— Это впечатляет, но откуда такая цена?

— Если вы думаете, что они как-то особенно выглядят, вы ошибаетесь. Внешне все чаи похожи, а многие из самых дорогих сортов и вовсе выглядят настолько обыкновенно, что вы не дали бы за них больше $10. Но при заваривании свойства чайного листа раскрываются и вкус чая способен поразить того, кто его пробует, — вот в чем заключается истинная ценность чая.

«Чай подобен человеку»

— Если вернуться к концентрации фторидов — в чем все-таки проблема в случае некачественного и дешевого чая, откуда в нем берется их повышенное содержание?

— Чай подобен человеку, и у него есть свой цикл. Качественный напиток производится только из свежего и молодого листа, поэтому вы должны сорвать его в течение семи или максимум восьми дней. Тогда это будет молодой чай, богатый антиоксидантами, который будет полезен организму, а вот девять дней — это уже слишком много, лист будет старым.

Но большинство производителей беспокоит только количество собранного сырья, а не его качество. Я уверен, что многие вообще не представляют, что такое качественный чай, — они только знают, сколько килограммов производится ежедневно или ежегодно. При этом сборщикам платят за количество собранных листьев, поэтому они, пользуясь таким подходом, начинают также собирать старые листья, которые как раз содержат в себе большое количество фторидов и других микроэлементов, которые растение получает из почвы.

И это еще не все. Что происходит, когда молодые и старые листья смешиваются? Представьте себе маленького ребенка — хорошо воспитанного и очень невинного. Что произойдет, если родители отправят его в компанию трудных подростков, хулиганов? Он научится у них плохому. То же самое и с чайными листьями: если их смешать, более молодые листья впитают в себя часть вредных веществ.

— Судя по всему, проблема должна была возникнуть давно — почему до сих пор о ней никто не говорил?

— Сейчас люди очень заинтересованы в деньгах, и производители чая, когда у них появились первые исследования, просто не стали об этом сообщать, чтобы не потерять прибыль. Наша позиция отличается, приоритетной задачей нашей компании является не получение финансовой прибыли. Мы не настаиваем на том, чтобы люди пили только Newby, мы рады, если они пьют его, потому что тем самым они заботятся о своем здоровье. У меня есть благотворительный фонд N.Sethia Foundation, и большую часть выручки Newby мы направляем на помощь тем, кто в ней нуждается: пожилым, больным людям, детям-сиротам и детям с аутизмом.

«Для меня чай — это способ внести вклад в человечество»

— К слову о детях, пожилых людях и тех, кто страдает различными недомоганиями…

— Проблема в том, что они больше других оказываются в зоне риска. Ведь маленький ребенок не пьет кофе, он пьет чай. И если каждый день он будет выпивать несколько чашек некачественного чая, это может привести к тому, что у него начнутся проблемы с зубами, а кости станут более хрупкими. Похожая ситуация и с теми, у кого уже есть проблемы со здоровьем, ведь человеку, попавшему в больницу, не предлагают кофе, ему заваривают чай, и, к нашему сожалению, чаще это самый дешевый и некачественный чай, в котором, по мнению ученых, содержится повышенная концентрация фторидов. Кроме того, многие отели, чтобы увеличить выручку, предлагают постояльцам чай, заваренный из пакетика стоимостью в лучшем случае в 3–5 рублей по цене в 300 или 500 рублей. Всё это — огромная ответственность, и именно поэтому мы считаем, что о проблеме надо говорить.

— Фториды сегодня — единственная проблема, с которой могут столкнуться и потребители, и производители?

— В таких случаях я всегда напоминаю, что вырастить чайную плантацию легко, а защитить чайный лист от насекомых, обойтись без загрязнения почвы пестицидами, которые затем впитает чай, крайне сложно. К сожалению, мир становится всё более и более загрязненным, а чай — растение, которое растет на открытом воздухе. Конечно, плантации находятся вдали от больших городов и степень загрязнения там меньше, но многие сегодня обрабатывают плантации химикатами для того, чтобы получить больший урожай в более короткие сроки. Я не могу сказать наверняка, но мне говорили, например, что сегодня так делают на большинстве плантаций в Китае. Поэтому нам приходится очень тщательно выбирать плантации, с которыми мы работаем.

Отдельный вопрос — транспортировка. Чай — хрупкое и уязвимое растение, он впитывает всё, что находится вокруг, он подвержен воздействию света, влаги и воздуха. Более того, разным сортам чая необходим, к примеру, разный температурный режим. Большинство компаний сегодня перевозят его в открытом транспорте. Представьте, что впитывает в себя чайный лист за несколько месяцев транспортировки, в том числе на большие расстояния, например из Индии в Европу.

— Что вы планируете делать дальше?

— Для меня чай — это медитация, поэзия, смысл жизни, способ внести вклад в человечество, и я хочу продолжать свою работу. В этом году мы планируем опубликовать новое исследование, посвященное опасностям, связанным с повышенным содержанием фторидов в чайном листе. Но главное, я хочу, чтобы люди поняли, что дешевый чай не может быть хорошим, а хороший — дешевым. Если вы ищете королеву, вам нужно обращать внимание на ее родословную.