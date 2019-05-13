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Названо безопасное число чашек кофе в день

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Фото: Global Look Press/Thomas Jentzsch
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Ученые из Университета Южной Австралии определили, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья. Оказалось, что риск возникновения заболеваний сердца увеличивается на 22% после шестой порции напитка.

Всего специалисты изучили данные здоровья более 347 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Они отметили, что большинство людей в среднем употребляют 1,5 чашки этого напитка в день и редко кто превышает установленную норму в шесть чашек. При этом исследователи отметили, что у некоторых людей отсутствует ген CYP1A2, который помогает усваивать кофеин.

«Однако все, кто очень чувствителен к кофеину — к примеру, испытывают учащенное сердцебиение — сами ограничивают потребление напитка, чтобы чувствовать себя лучше. Поэтому люди, которые пьют много кофе, вероятно, невосприимчивы к нему», — цитирует исследователей Daily Mail.

Ранее в апреле ученые выяснили, что чашка кофе в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Оказалось, что в плодах и кофейных зернах содержится много полифенолов, которые могут выполнять целый ряд кардиозащитных функций.

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