В тени памяти: в Панкисском ущелье пытаются преодолеть наследие войны

Большую часть жителей расположенного на севере Грузии Панкисского ущелья составляют чеченцы-кистинцы. Два десятилетия назад эта местность прославилась как убежище для террористов, позднее молодые люди стали уезжать отсюда в Сирию и Ирак. Сегодня сюда едут любители горного туризма, и для многих это едва ли не основной источник заработка. Но в новостные сводки Панкисское ущелье по-прежнему попадает в основном в связи с громкими конфликтами. Только весной 2019 года здесь прошли протесты против строительства гидроэлектростанции, которые закончились столкновениями с грузинскими правоохранительными органами; после этого о местных селах заговорили вновь
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Среди чеченских сел Панкисского ущелья — Джоколо, Биркиани и Дуиси (на фото)
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Бэле Мутошвили 55 лет. Она работает учительницей музыки, а еще держит небольшой гостевой дом в Джоколо. По ее словам, туризм — единственный шанс для жизни этого села, другой работы просто нет. «У меня есть группа талантливых студентов, но я боюсь, что они рано женятся и бросят музыку. Пока у них еще есть амбиции и желание поступать в консерваторию, я поддерживаю их как могу», — рассказала она фотокорреспонденту Reuters
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Мальчики играют в карты после школы, Джоколо, Грузия
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Мать Мариам Кебадзе, Лейла, — владелица другого гостевого дома в этом же поселке. Девушка, которой исполнилось 16 лет, живет вместе с ней и своей тетей. В Джоколо она переехала из города Телави и говорит, что скучает по городской жизни. «Там я могла говорить с друзьями почти обо всем, здесь с этим намного сложнее, и я предпочитаю говорить со взрослыми, они понимают меня лучше», — рассказывает Мариам
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
У семьи Бэлы Мутошвили также есть собственный сад. На фото его возделывает ее муж Гурам
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
В Панкисское ущелье приезжают в том числе любители экстремального горного туризма. Гид Абу Ачишвили работает с одной из иностранных туркомпаний: «Я прожил в горах три года, я знаю цену человеческой жизни»
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Еще в 2018 году здесь вспыхнули первые протесты, после того как в одном из сел Панкисского ущелья начали строить ГЭС. Последовали длительные переговоры, но весной 2019-го строительство было возобновлено. Противники проекта собрались в селе Биркиани — протесты закончились столкновениями с полицией и спецназом, в больницы попали десятки пострадавших с обеих сторон. На фото: жители окрестных сел едут к месту протестов после того, как стало известно, что власти стягивают туда полицию и спецназ
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Столкновения с полицией во время протестов против строительства гидроэлектростанции
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Официальное разрешение на строительство у компании есть, но жители боятся, что протекающая здесь река Алазани из-за строительства плотины обмелеет, и ее больше нельзя будет использовать для полевых работ или питья. На фото: массовые протесты в апреле 2019 года
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Мариам Кебадзе во время вечерней прогулки вдоль берега Алазани со своими родственницами, приехавшими сюда на лето из Грозного. Это одно из немногих развлечений, доступных местным девушкам
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Манекены у магазина с традиционной мусульманской одеждой в селе Джоколо
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Здесь по-прежнему чтят старые традиции. На фото мальчик ведет своего коня, чтобы принять участие в скачках в память об одном из умерших местных жителей
На весь экран
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Мариам переехала в Панкисское ущелье из расположенного в Кахетии города Телави, чтобы помочь матери по хозяйству в гостевом доме. Она говорит, что мечтает о жизни в горах, но в другом месте, где будет больше жизни. Может быть, в Швейцарии. «Я читала про музыкальный фестиваль, который там проводится, с красивой иллюминацией по ночам и большим количеством свободных и веселых людей, которые просто смеются и танцуют», — рассказала девушка журналистам
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.