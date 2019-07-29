В тени памяти: в Панкисском ущелье пытаются преодолеть наследие войны

Бэле Мутошвили 55 лет. Она работает учительницей музыки, а еще держит небольшой гостевой дом в Джоколо. По ее словам, туризм — единственный шанс для жизни этого села, другой работы просто нет. «У меня есть группа талантливых студентов, но я боюсь, что они рано женятся и бросят музыку. Пока у них еще есть амбиции и желание поступать в консерваторию, я поддерживаю их как могу», — рассказала она фотокорреспонденту Reuters