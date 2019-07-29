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В тени памяти: в Панкисском ущелье пытаются преодолеть наследие войны

Когда-то этот район Грузии прославился благодаря спецоперациям, сегодня жители надеются на развитие туризма и протестуют против строительства здесь ГЭС
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Панкисское ущелье
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Большую часть жителей расположенного на севере Грузии Панкисского ущелья составляют чеченцы-кистинцы. Два десятилетия назад эта местность прославилась как убежище для террористов, позднее молодые люди стали уезжать отсюда в Сирию и Ирак. Сегодня сюда едут любители горного туризма, и для многих это едва ли не основной источник заработка. Но в новостные сводки Панкисское ущелье по-прежнему попадает в основном в связи с громкими конфликтами. Только весной 2019 года здесь прошли протесты против строительства гидроэлектростанции, которые закончились столкновениями с грузинскими правоохранительными органами; после этого о местных селах заговорили вновь
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Панкисское ущелье
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Среди чеченских сел Панкисского ущелья — Джоколо, Биркиани и Дуиси (на фото)
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Жительница Панкисского ущелья
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Бэле Мутошвили 55 лет. Она работает учительницей музыки, а еще держит небольшой гостевой дом в Джоколо. По ее словам, туризм — единственный шанс для жизни этого села, другой работы просто нет. «У меня есть группа талантливых студентов, но я боюсь, что они рано женятся и бросят музыку. Пока у них еще есть амбиции и желание поступать в консерваторию, я поддерживаю их как могу», — рассказала она фотокорреспонденту Reuters
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Панкисское ущелье
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Мальчики играют в карты после школы, Джоколо, Грузия
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Жительница Панкисского ущелья
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Мать Мариам Кебадзе, Лейла, — владелица другого гостевого дома в этом же поселке. Девушка, которой исполнилось 16 лет, живет вместе с ней и своей тетей. В Джоколо она переехала из города Телави и говорит, что скучает по городской жизни. «Там я могла говорить с друзьями почти обо всем, здесь с этим намного сложнее, и я предпочитаю говорить со взрослыми, они понимают меня лучше», — рассказывает Мариам
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Панкисское ущелье
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
У семьи Бэлы Мутошвили также есть собственный сад. На фото его возделывает ее муж Гурам
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Житель Панкисского ущелья
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
В Панкисское ущелье приезжают в том числе любители экстремального горного туризма. Гид Абу Ачишвили работает с одной из иностранных туркомпаний: «Я прожил в горах три года, я знаю цену человеческой жизни»
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Панкисское ущелье
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Еще в 2018 году здесь вспыхнули первые протесты, после того как в одном из сел Панкисского ущелья начали строить ГЭС. Последовали длительные переговоры, но весной 2019-го строительство было возобновлено. Противники проекта собрались в селе Биркиани — протесты закончились столкновениями с полицией и спецназом, в больницы попали десятки пострадавших с обеих сторон. На фото: жители окрестных сел едут к месту протестов после того, как стало известно, что власти стягивают туда полицию и спецназ
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Жители Панкисского ущелья протестую против строительства завода
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Столкновения с полицией во время протестов против строительства гидроэлектростанции
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Жители Панкисского ущелья протестую против строительства завода
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Официальное разрешение на строительство у компании есть, но жители боятся, что протекающая здесь река Алазани из-за строительства плотины обмелеет, и ее больше нельзя будет использовать для полевых работ или питья. На фото: массовые протесты в апреле 2019 года
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Жительницы Панкисского ущелья
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Мариам Кебадзе во время вечерней прогулки вдоль берега Алазани со своими родственницами, приехавшими сюда на лето из Грозного. Это одно из немногих развлечений, доступных местным девушкам
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Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Манекены у магазина с традиционной мусульманской одеждой в селе Джоколо
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Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Здесь по-прежнему чтят старые традиции. На фото мальчик ведет своего коня, чтобы принять участие в скачках в память об одном из умерших местных жителей
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Жительница Панкисского ущелья
Фото: REUTERS/Ekaterina Anchevskaya
Мариам переехала в Панкисское ущелье из расположенного в Кахетии города Телави, чтобы помочь матери по хозяйству в гостевом доме. Она говорит, что мечтает о жизни в горах, но в другом месте, где будет больше жизни. Может быть, в Швейцарии. «Я читала про музыкальный фестиваль, который там проводится, с красивой иллюминацией по ночам и большим количеством свободных и веселых людей, которые просто смеются и танцуют», — рассказала девушка журналистам
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