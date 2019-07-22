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Трамп похвастался возможностью стереть Афганистан «с лица земли» за 10 дней

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Дональд Трамп 22 июля на встрече премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что Штаты одержали бы победу в войне в Афганистане.

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По словам американского лидера, он выиграл бы войну за неделю и смог бы стереть Афганистан «с лица земли» за 10 дней. Кроме того, Трамп отметил, что даже на данный момент у него есть планы на Афганистан, но ему попросту не хочется убивать 10 млн человек.

«Мы находимся в Афганистане уже 18 лет. Это глупо», — цитирует его RT.

28 февраля стало известно, что Пентагон подготовил план вывода войск из Афганистана в предстоящие три–пять лет. Ведомство обсудило этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в позитивном ключе.

В марте в ходе переговоров в Дохе американская делегация и представители радикального движения заключили соглашения о выводе воинского контингента США из Афганистана.

В январе в столице Катара Дохе прошли шестидневные консультации между представителями Вашингтона и талибами. Тогда стороны согласовали рамки мирного соглашения, по которому Вашингтон выведет войска из страны, а боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на контролируемых территориях в Афганистане.

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