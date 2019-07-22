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Волгоградец обстрелял двух человек из-за шума от газонокосилки

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Житель Волгограда несколько раз выстрелил из ружья в сторону семейной пары, так как у них слишком громко работала газонокосилка. Инцидент произошел вечером 21 июля в Красноармейском районе.

Заявление о нападении написала 44-летняя женщина. Вместе с мужем они убирали траву возле места работы. Вдруг рядом с ними появился вооруженный пожилой мужчина и начал стрелять.

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, полицейские вскоре задержали 68-летнего подозреваемого. У него нашли то самое охотничье ружьё, которое не было зарегистрировано. Оказалось, что в момент своего поступка пенсионер находится в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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