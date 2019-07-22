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Дело возбудили в отношении калининградца за стрельбу по собакам соседа

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Мужчина обстрелял собак своего соседа.

Инцидент произошел в микрорайоне Космодемьянского. По данным правоохранительных органов, 41-летний мужчина из ружья выстрелил в двух собак, которые принадлежали его соседу. У одного пса оторвано ухо, у второго оказалась прострелена нога. Об этом сообщает Калининград.Ru.

По мнению стрелка, из-за собак погибли его 18 кур. Мужчина уговорил соседа посадить псов на привязь, после чего начал прицельную стрельбу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». Пострадавшие собаки помещены в приют.

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