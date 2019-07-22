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Британия пригрозила Ирану усилением военного присутствия в Персидском заливе

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Фото: REUTERS/Mizan News Agency/WANA
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Великобритания и ее союзники могут увеличить военное присутствие в регионе Персидского залива в случае провокационных действий со стороны Ирана, в частности таких задержание британского танкера Stena Impero, заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Джереми Хант.

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В понедельник, 22 июля, глава внешнеполитического ведомства аннексировал создание европейской миссии по защите моря и судоходства в упомянутом заливе, которая будет дополнять аналогичную миссия США, но не зависеть от нее, пишет BBC news.

«(Великобритания идет на этот шаг – ред.) Не потому, что мы хотим повысить напряженность, а просто потому, что свобода судоходства является тем принципом, который Великобритания и его союзники всегда будут защищать», — заявил Хант, выступая в Палате общин.

В своей речи глава британского МИДа назвал захват иранской стороной танкера Stena Impero «актом государственного пиратства», напомнив, что у представителей Тегерана не было полномочий подниматься на борт судна и перекрывать ему проход через Персидский залив, так как танкер шел в международных водах, а в момент задержания находился в территориальных водах Омана.

Судно Stena Impero, шедшее под британским флагом, было задержан 19 июля в Oрмузском проливе. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. По словам представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер игнорировал предупреждения и уведомления. После оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании судно остановили и направили в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

Отношения Тегерана и Лондона обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

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