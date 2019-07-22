США введут санкции против китайской компании за импорт нефти из Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон введет санкции в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, который действует в отношении импорта иранской нефти. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня в рамках кампании максимального давления (на Иран. — Ред.) я объявляю о введении санкций со стороны США в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее генерального директора Ю Мэнь Ли. Они нарушили американское законодательство, поскольку получали нефть (из Ирана. — Ред.), — отметил Помпео.

22 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп решил не продлевать срок действия исключений из санкций в отношении Ирана. Таким образом, со 2 мая государства, покупающие у Исламской Республики нефть, должны будут прекратить это делать, иначе им будут грозить санкционные меры со стороны Вашингтона. Как заявила позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «президент Трамп принял данное решение, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор Исламской Республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать у Ирана нефть до мая 2019 года.