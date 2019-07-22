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Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 80

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Число пострадавших от отравления едой из автоматов в Москве выросло до 80 человек. 37 из них госпитализированы, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что новых случаев острой кишечной инфекции с 20 по 22 июля не выявлено. Рост числа заболевших связан с поздним обращением к врачам, говорится в сообщении.

32 человека из числа госпитализированных выписаны из стационаров, пятеро продолжают лечение.

Проверка в цехах, где была произведена еда, послужившая причиной отравления, показала многочисленные нарушения. Санитарно-техническое состояние производственных помещений признано неудовлетворительным.

«На предприятии не соблюдается поточность технологического процесса, набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, готовую продукцию и сырье хранили вместе, при этом требования по температурному режиму нарушались, а часть холодильников была неисправна. На части продукции была неверно указана дата изготовления и установлен слишком долгий срок хранения. Медицинская документация на сотрудников была представлена не в полном объеме, подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба компании Healthy Food сообщила «РИА Новости» о фиктивных обращениях по поводу отравлений ее продукцией. Представитель компании Валентина Черных подчеркнула, что со всеми пострадавшими установлен контакт, но к врачам обращаются также люди, которые «не являлись и не могли быть» потребителями продукции, но «пытаются получить выгоду от сложившейся ситуации».

16 июля 23 человека попали в больницы после отравления едой из вендинговых автоматов, установленных в офисах. В следующие несколько дней число пострадавших выросло. Все автоматы принадлежали оператору Heathy Food. В компании заявили, что сразу после инцидента производство остановили, проводится расследование.

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