Массовые проверки проводят в Хабаровском крае после инфекции в интернате

Министерство соцзащиты Хабаровского края приступило к массовым проверкам условий питания в соцучреждениях. Решение принято после массового отравления в психоневрологическом интернате.

Инцидент произошел 10 июля в поселке Эльбан в здании, где содержатся страдающие психическими расстройствами пациенты, инвалиды и пожилые люди. Сотрудники не сразу обратились к врачам, потому состояние заболевших ухудшилось. В результате 239 человек пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции, 21 из них до сих пор остается в инфекционном отделении Амурской районной больницы, сообщает ИА AmurMedia.

В интернате развернут инфекционный госпиталь. Отклонения от санитарных норм выявлены как на стадии закупки и транспортировки продуктов, в частности яиц, так и в самой технологии приготовления пищи. Заведующий производством и дезинфектор учреждения уволены.