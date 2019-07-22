Прямой эфир

Российский космонавт усомнился в возможности полета американцев на Луну

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в понедельник, 22 июля, усомнился в том, что на данный момент у Соединенных Штатов есть сверхтяжелый носитель, способный к полету вокруг Луны.

При этом Корниенко не исключил в интервью НСН, что американцы могли разработать программу втайне от всех.

По словам эксперта, тяжелого носителя-стотонника нет ни у США, ни у России, ни у Китая, а это является необходимым условием для полета. «И делается он не так быстро. Возможно, они сделали втихаря всю эту программу, но, на мой взгляд, такая вероятность слишком мала», — заявил космонавт.

Накануне американский вице-президент Майк Пенс рассказал в интервью телеканалу CBS, что США намерены в 2024 году отправить астронавтов на Луну и «оставить их там» на некоторое время.

Ранее 22 июля Индия успешно произвела запуск к Луне межпланетной автоматической станции «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индия запустила ракету со станцией «Чандраян-2» к Луне
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017