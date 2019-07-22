Российский космонавт усомнился в возможности полета американцев на Луну

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в понедельник, 22 июля, усомнился в том, что на данный момент у Соединенных Штатов есть сверхтяжелый носитель, способный к полету вокруг Луны.

При этом Корниенко не исключил в интервью НСН, что американцы могли разработать программу втайне от всех.

По словам эксперта, тяжелого носителя-стотонника нет ни у США, ни у России, ни у Китая, а это является необходимым условием для полета. «И делается он не так быстро. Возможно, они сделали втихаря всю эту программу, но, на мой взгляд, такая вероятность слишком мала», — заявил космонавт.

Накануне американский вице-президент Майк Пенс рассказал в интервью телеканалу CBS, что США намерены в 2024 году отправить астронавтов на Луну и «оставить их там» на некоторое время.

Ранее 22 июля Индия успешно произвела запуск к Луне межпланетной автоматической станции «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.