Индия запустила ракету со станцией «Чандраян-2» к Луне

Индия успешно произвела запуск к Луне межпланетной автоматической станции «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся 22 июля с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

По данным «Интерфакс», ракета-носитель успешно вывела станцию на орбиту. Пуск состоялся со второй попытки — 15 июля Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила запуск за 56 минут до запланированного времени по техническим причинам.

Станция «Чандраян-2» весом более 3,8 т состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода «Прагьян» весом 27 кг, поясняет ТАСС.

К 6 сентября посадочный модуль и луноход должны сесть в районе еще неисследованного Южного полюса Луны. Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной (после России, США и Китая), которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну.

«Чандраян-2» продолжит лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году. Через год связь с аппаратом пропала. Как выяснилось в марте 2017-го, станция вращается на высоте 200 км от поверхности Луны, хотя индийские специалисты предполагали, что аппарат упал на поверхность спутника Земли.