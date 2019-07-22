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Эксперты предупредили о фальшивых версиях приложения FaceApp

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Manuel Romano
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Международная антивирусная компания ESET обнаружила мошенническую схему, при помощи которой злоумышленники обманывают пользователей, вынуждая их оформлять платную подписку на услуги, рекламу или приложения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Отмечается, что мошенники распространяют поддельные версии приложения, в некоторых случаях создают поддельные сайты, где предлагают скачать бесплатную версию приложения. При попытке установить приложение у пользователя всплывает множество окон, а попытка их закрыть во зачастую приводят к оформлению платных подписок.

Отмечается, что эксперты ESET нашли одно из фейковых приложений FaceApp даже в магазине Google Play, пишет агентство городских новостей «Москва».

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют загружать приложение только из официальных магазинов, а также обращать внимание на комментарии, рейтинг и количество загрузок, сообщает телеканал «360».

Приложение FaceApp создали российские разработчики еще в 2017 году, пишет «Ридус». С его помощью пользователь может накладывать на фотографии различные фильтры, в частности, «состарить» или «омолодить» внешность, а также «сменить пол».

20 июля сообщалось, что врач-гериатр Валерий Новоселов оценил правдивость «состаренных» в приложении FaceApp фотографий пользователей.

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