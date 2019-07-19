Власти Германии предостерегли от использования приложения FaceApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег немецких пользователей от использования популярного приложения FaceApp.

По его словам, существуют опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки. Также Кельбер считает, что туманные условия пользования вызывают беспокойство, так как о разработчиках известно слишком мало, сообщает телерадиокомпания SWR.

Кроме того, он отметил, что неизвестно, какие дополнительные данные могут быть собраны во время использования приложения, например местоположение или информация об устройстве, а также может ли она быть передана третьим лицам.

В среду, 17 июля, лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер обратился к Федеральной торговой комиссии и Федеральному бюро расследований с просьбой разобраться с последствиями использования пользователями из США приложения FaceApp.

Он обвинил российских разработчиков в том, что они могут передавать доступ к данным американских граждан третьим сторонам, в том числе властям зарубежных стран. Приложение, по его мнению, может представлять угрозу нацбезопасности США.

18 июля российская компания Wireless Lab, которая разработала популярное приложение для мобильных устройств FaceApp, заявила, что не занимается передачей данных пользователей третьим лицам.

FaceApp — мобильное приложение для изменения фотографий. Оно может применяться как для ретуши фото, так и для изменения картинки с помощью искусственного интеллекта — например, «смены пола» или «состаривания», создания образов супергероев и других популярных персонажей. Существуют версии как для iOS, так и для Android. В июле оно приобрело вирусную популярность в соцсетях, многие пользователи стали публиковать измененные портреты. Программа разработана российскими специалистами в 2017 году.