«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей

Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия».

Из документа следует, что заработок будут определять по профессии. Выяснить место работы пользователя несложно, если подслушать окружающие его звуки и «подсмотреть», какими приложениями он пользуется.

Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Заявка от корпорации поступила еще в апреле 2017-го, но зарегистрировано Роспатентом изобретение было только в этом году.

При этом в «Политике конфиденциальности» корпорации указано, что она может не только самостоятельно использовать персональную информацию, но и передавать ее рекламодателям и другим партнерам.

Эксперты не исключают, что собранной информацией могут заинтересоваться и спецслужбы.

Подробнее — в материале «Известий»:

Считают ваши денежки: «Яндекс» нашел способ следить за доходами юзеров