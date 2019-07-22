«Нашествие» — главное приключение лета, как давно себя именует этот фестиваль, — год от года становится всё масштабнее (как по числу зрителей, так и по числу участников), но при этом ни персональная, ни идеологическая составляющая всего действа фактически не меняется. Итоги крупнейшего в стране феста многое прояснили и в отношении статуса самого форума, и в состоянии современной отечественной рок-музыки, и в траектории ее движения в будущее.

Если подходить к «Нашествию» с меркой больших зарубежных ивентов, то в традиционный формат музыкального фестиваля оно не проходит никак. Скорее «Нашествие» — это такая регулярная тусовка, очень большая. Состав участников понятен и, по большому счету, константен: в принципе, редко найдешь фестиваль, где центральный лайн-ап фактически не меняется на протяжении 20 лет. Но именно за этим туда и приезжают его зрители — на поле, например, были люди, которые исправно ездили на все «Нашествия» до этого, все два десятка лет подряд.

Собственно, «Нашествие» — это универсальный индикатор русского рока как такового: мы видим все возрастные изменения, ностальгируем, встречаем «молодую шпану», у которой не сразу получается стереть с лица земли записных титанов. Ровно так и получилось в нынешнем году: всем сестрам по серьгам, круглосуточный драйв и космический масштаб. Да, на «Нашествии» снова сделали прямое включение с МКС, но на этот раз еще и сотворили грандиозный флешмоб, выстроив гигантскую римскую цифру ХХ, которую оказалось видно из космоса (что тоже не замедлили продемонстрировать).

Остановимся на самых ярких событиях феста, и тогда ответ на вопрос — зачем же люди из год от года рвутся на «Нашествие» — возникнет сам собой.

В «нулевой день», день открытия, все ждали «Ленинград», а зажег, по большому счету, Глеб Самойлов и его The Matrixx, показавшие фантастический сет с симфоническим оркестром, очень сложный с точки зрения выведения звука (попробуйте адекватно выстроить саунд огромного оркестра и при этом не провалить всю рок-составляющую действа). Сет-лист — отличный микс из сольных песен Самойлова и хитов «Агаты Кристи», где контрапункт — это жесткий «Снайпер» и проникновенная «Никто не выжил» (с неизменным саксофоном Алексея Могилевского).

А главное — была возможность увидеть, кто действительно пребывает в статусе рок-героя. Песни «Ленинграда» — отличный повод поорать нецензурщину хором и попрыгать до упаду, а вот вещи Самойлова — это нечто большее, чем просто комок энергии, куда ближе к категории искусства, чем просто попадание в драйв. Выстроенный на этом контрапункте вечер четверга — как раз и есть отличная метафора всего «Нашествия»: есть музыка для масс, есть песни для эмоций, а есть — для разума. И идеальный рок-герой — тот, кто всё это сочетает.

Впрочем, настоящие музыкальные открытия случались не только на главной сцене фестиваля. Те, кто по каким-то причинам пропустил сет Найка Борзова на сцене «Ультра», оказались лишены блестящей работы Владимира «Корнея» Корниенко, который выстроил такой крутой гитарный саунд, что иные хэдлайнеры позавидуют. Впрочем, это планида Корнея — всё, к чему он прикасается, превращается в настоящий рок-н-ролл, сделанный по всем законам мировой музыки: когда-то свезло Земфире, в этот раз — Найку.

Еще одной жемчужиной этой же сцены «Ультра» стало выступление Tequilajazzz, группы вне жанров и вне времени: тем, кто хочет понять, что такое идеальная ритм-секция, стоит посмотреть на взаимодействие Евгения Федорова и Александра «Дусера» Воронова, пожалуй, лучших басиста и барабанщика во всем русском роке. И, как сказал недавно Борис Гребенщиков, «последнее, что я слушал из русского рока, — это какие-то вещи из «Текилы» (при том, что группе формально уже больше четверти века).

Кстати, о Гребенщикове: сет «Аквариума» неизменно всегда остается одним из самых проникновенных и светлых моментов «Нашествия». БГ со товарищи так формируют программу, чтобы почти медитативное сосредоточение вдруг перебивалось реггей-ритмами — тем более что к наступлению фестивального сезона группа уже до автоматизма откатывает концертную программу и может собрать идеальный песенный микс. Так и тут: не обходится без «Плоскости» и «Стаканов» (все скачут не хуже, чем на «Ленинграде», а то и круче), но главным сюрпризом становится милейшая виньетка «Песня молодца-оппозиционера», сделанная на мелодию бессмертной No Woman No Cry.

Кое-кто из исполнителей на «Нашествии» фактически «перезагружается» — именно так было с Гариком Сукачевым, который запускает свой юбилейный тур и в одном выступлении смешивается все самое лучшее за 60 лет жизни и четыре десятка лет выступлений. Тут и верные соратники — Сергей Галанин на басу (привет, «Бригада С»), Дмитрий Варшавчик и Сергей Воронов на гитарах (привет, «Неприкасаемые»), и неизменный набор стопроцентно узнаваемых хитов — от рвущей душу «Ольги» до поднимающей в пляс «Белла Чао»: настоящий стадионный драйв и поистине фестивальная мощь.

При этом «Нашествие», конечно, старается удерживать поколенческую связь: мэтры-гранды делят фестивальное пространство и со «средним» поколением рокеров (убедительно звучат и «Сурганова и Оркестр», и слегка подзабытые «7Б»), и с «молодыми», которые, что называется, ни пяди не уступят старшим товарищам: на ночном сете Нейромонаха Феофана отрывались все кому не лень.

Что касается чистой ностальгии — ей тоже уделяется немало места: например, сет «Альянса» с неизменной «На Заре», или выступление Вячеслава Бутусова, собравшего молодых музыкантов, переаранжировавшего песни «Наутилуса» и уже третий год катающего эту программу. С одной стороны — стопроцентная вкусовщина, «не нравится — не слушай». А с другой, возможность погрузиться в атмосферу 1980-х, как звуковую, так и идеологическую: то, что для кого-то было музыкой юности, для большинства зрителей «Нашествия» — уже ретро.

Но идеальный финал «Нашествия» — это, конечно, выступления «Браво» и «Сплина». Тут ясно видна вся эволюция жанра — ее, кстати, отразило и выступление «Мумий Тролля»: те, кто два десятка лет назад расценивался публикой и критикой как «новые молодые звезды», не растеряли ни драйва, ни фантазии (Илья Лагутенко вообще пообещал на пресс-конференции два новых альбома).

Так что, каким будет «Нашествие» через 20 лет, вполне можно предсказать: сегодняшние герои сцены «Наше 2.0» переместятся на главную сцену, «Ультра» будет давать настоящего жару (туда-то все и стремятся за настоящими музыкальными открытиями), а патриархи русского рока, дай им Бог здоровья, тоже не подкачают.

Автор — писатель, журналист, автор трехтомника «Легенды рока»

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