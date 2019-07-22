Месячник безопасности на дорогах стартовал в Ульяновской области

В Ульяновской области проводится месячник безопасности дорожного движения «Безопасная дорога». Он стартовал в субботу, 20 июля.

В течение месяца сотрудники ГИБДД будут проводить мероприятия по оздоровлению дорожно-транспортной обстановки в регионе. Среди них профилактические «Ночной пешеход», «Скорость», «Пешеходный переход», «Автокресло — детям!», «Юный пешеход», «Велосипед — без бед!» и «Нетрезвый водитель», пишет 1ul.ru.

По информации регионального ГИБДД, ситуация на дорогах резко ухудшилась за прошедшую неделю. Так, произошли 17 дорожно-транспортных происшествий, есть жертвы.