Четыре человека пострадали в ДТП с большегрузом в Липецкой области

В Задонском районе Липецкой области столкнулись Toyota Land Cruiser и большегруз MAN. Пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла в субботу, 20 июля, на платном участке трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser нарушил дистанцию и врезался в большегруз MAN под управлением 45-летнего мужчины, пишет LipetskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковушки и три его пассажирки. Все они были доставлены в больницу с различными травмами.

За прошедшие трое суток на территории региона автоинспекторами было зафиксировано 4076 нарушений правил дорожного движения. Комплексы видеофиксации зарегистрировали 3225 случаев превышения скорости. Также отмечены 68 случаев столкновения автомобилей, в которых пострадавших не было.