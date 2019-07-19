Тракторист погиб во время покоса сена под Волгоградом

В Нехаевском районе Волгоградской области трактор попал в аварию во время покоса сена. Погиб мужчина. Об этом 19 июля сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла вечером в четверг, 18 июля, в поселке Роднички. Местный житель в темное время суток завершал покос сена на тракторе МТЗ-82 и, вероятно, потерял ориентацию в пространстве. По данным пресс-службы, 32-летний тракторист приблизился к балке с уклоном в 45 градусов и совершил опрокидывание трактора.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчину придавило в кабине. Он получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.