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Четыре человека пострадали в ДТП в Рязанской области

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Четыре человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Рязанской области. Среди пострадавших есть ребенок.

Авария произошла на автодороге Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. По данным правоохранительных органов, 61-летний водитель автомобиля Mitsubishi уходил от столкновения с другой машиной, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Помощь медиков потребовалась самому водителю, а также пассажирам 31 и 56 лет и восьмилетнему ребенку. Все они обратились в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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