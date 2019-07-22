Четыре человека пострадали в ДТП в Рязанской области

Четыре человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Рязанской области. Среди пострадавших есть ребенок.

Авария произошла на автодороге Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. По данным правоохранительных органов, 61-летний водитель автомобиля Mitsubishi уходил от столкновения с другой машиной, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Помощь медиков потребовалась самому водителю, а также пассажирам 31 и 56 лет и восьмилетнему ребенку. Все они обратились в больницу. По факту ДТП проводится проверка.