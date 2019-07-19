Мотоциклист без прав погиб в ДТП в Ставрополе

В Ставрополе молодой мотоциклист без прав врезался в металлическое ограждение. Мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 19 июля, в 2:30 на улице 50 лет ВЛКСМ. По данным ГИБДД, мотоциклист не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Он погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет NewsTracker.

В ходе проверки удалось установить личность водителя. Им оказался 22-летний мужчина, который не имел прав на управление мотоциклом. Также удалось установить, кому принадлежало транспортного средство.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как мотоцикл передали не имеющему прав водителю.