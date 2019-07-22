ЦИК назвала примерное число мест партии Зеленского в Верховной раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в новом парламенте, что позволит ей создать однопартийное большинство в Верховной раде. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК Украины после обработки 50% электронных протоколов.

Уточняется, что президентская политсила получит 122 места по партийным спискам, а 125 — по мажоритарным округам. «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко может получить 43 места в парламенте: 37 депутатов избраны по партийным спискам, еще шестеро — по мажоритарным округам. «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко: 25 мест по партийным спискам, еще два — по мажоритарным округам.

Партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» может получить 20 мест в парламенте: 23 депутата избраны по партийным спискам, еще двое — по мажоритарным округам. Политсила Святослава Вакарчука «Голос» приведет в раду 20 депутатов, только двое из них избраны по мажоритарным округам. Еще 49 мест получают самовыдвиженцы.

В состав Верховной рады входят 450 депутатов, которые избираются на пятилетний срок. Рада является единственным законодательным органом власти Украины, для принятия закона необходима поддержка 226 депутатов.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, внеочередные выборы в Верховную раду подтвердили мандат доверия народа Украины президенту страны Владимиру Зеленскому, а также крах политики его предшественника Петра Порошенко.

По результатам обработки 50,01% протоколов, по-прежнему лидирует партия «Слуга народа». Ее поддержали 42,45% избирателей.

На второй строчке идет «Оппозиционная платформа – За жизнь» с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» (8,64%).

Четвертые и пятые места заняли «Батькивщина» (8,01%) и «Голос» (6,38%). Остальные партии пока не преодолели 5-процентный проходной барьер в парламент, отмечает «Интерфакс».

Тем временем на заграничных участках ЦИК обработала все протоколы. Победила «Европейская солидарность», ее поддержали 29,55% избирателей. Следом идут «Слуга народа» (28,13%) и «Голос» (19,67%).

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись накануне. Они прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов.

Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.