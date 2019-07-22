Правительство Гройсмана обвинили в попытках подставить Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента страны Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала NewsOne 19 июля заявил бывший министр ЖКХ и экс-депутат Верховной рады Александр Попов.

По его словам, чтобы подставить главу государства, кабинет министров намеренно загоняет Украину в долги. Также он назвал проводимую правительством политику антинародной. Подтверждением этому он назвал невыполнение бюджета, которое по оценкам экспертам составляет около 100 млрд гривен (около $3 млрд).

При этом, чтобы как-то исправить ситуацию, кабинет министров и Национальный банк выпустили облигации внутреннего займа на 232 млрд гривен (около $9 млрд), которые необходимо вернуть через четыре-шесть месяцев. Но Зеленский и его администрация никак не отреагировали на ситуацию, приводит слова Попова «РИА Новости».

Попов также добавил, что, если украинский лидер не прислушается к нему, проблемы возникнут и у него, и у всей страны, пишет «Газета.ру».

Ранее в июле бывший украинский дипломат Олег Волошин выразил мнение, что назначение на пост премьер-министра кандидата, нацеленного на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), станет «политической могилой» для президента Украины Владимира Зеленского.

18 июля замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев ожидает утверждения МВФ новой программы структурного финансирования в IV квартале и рассчитывает получить $2 млрд уже в текущем году.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране с 2015 года. В общей сложности фонд пообещал Киеву $17,5 млрд. При этом, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ внешний долг страны вырос на $13 млрд. Чтобы расплатиться по старым долгам, Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения.