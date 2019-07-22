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Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

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Фото: Global Look Press/Tong Shuai
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Россиянин за рулем грузовика сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба финской полиции в воскресенье, 21 июля.

Инцидент произошел у города Луумяки в ночь с 20 на 21 июля. Грузовик врезался сзади в автомобиль, который остановился у обочины так, что частично находился на проезжей части.

Отмечается, что в машине направлялись в город Коувола четыре человека. Во время остановки трое из пассажиров вышли и остановились возле автомобиля. В результате двое скончались на месте, еще один получил различные травмы, пишет ТАСС.

На данный момент россиянин подозревается в опасном вождении, причинении травм и причинении смерти по неосторожности. Полиция заявила, что он не был в состоянии алкогольного опьянения, однако на дороге было темно. В ходе следствия необходимо выяснить, мог ли водитель вообще видеть людей на дороге.

21 июля стало известно, что автомобиль врезался в толпу зрителей во время соревнований по дрифтингу в столице Киргизии Бишкеке. По словам представителей мэрии Бишкека, два человека попали в больницы после ЧП.

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