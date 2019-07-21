Трое погибли в ДТП на подъезде к Крымскому мосту

Три человека погибли из-за столкновения «КамАЗа» и микроавтобуса на трассе на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД в воскресенье, 21 июля.

«По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Ford Transit допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «КамАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель иномарки и двое пассажиров», — приводит слова представителей регионального МВД ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел около 3:40 мск в воскресенье, 21 июля. Столкновение произошло на 82-м км трассы Новороссийск – Керченский пролив в Темрюкском районе.

Ранее 21 июля автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней. В результате пострадали два человека.