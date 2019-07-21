В США нашли «кладбище» самолетов Boeing 737 MAX

Южная Калифорния, угрюмый пейзаж и более 35 брошенных лайнеров. В США обнаружили «кладбище» проблемных самолетов Boeing 737 Max. Полеты воздушных судов запретили после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Предположительно, крушения произошли из-за неполадок с датчиками угла скорости. Boeing пытается устранить проблему, как долго простоят самолеты — неизвестно.