Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.

Она состоялась на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Венесуэле, где дипломат находится с визитом с 20 по 22 июля.

«Мы имели честь быть принятыми президентом страны Николасом Мадуро», — сказал он журналистам.

Он также отметил позитивные результаты раунда переговоров властей и оппозиции Венесуэлы на Барбадосе.

«Я воодушевлен тем фактом, что самый последний раунд переговоров на острове Барбадосе закончился с большим пониманием, сужением серьезных разногласий, которые все еще есть», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».

При этом он выразил уверенность, что власти Венесуэлы способны преодолеть трудности, и подчеркнул неизменный характер стратегического партнерства Москвы и Каракаса.

«В присутствии враждебных сил, которые пытаются навязать решение абсолютно внутренних дел страны, это мероприятие продемонстрировало большую степень солидарности», — заключил заместитель министра иностранных дел.

В этой связи Рябков добавил, что на встречах он обсудил расширение присутствия российских компаний в Венесуэле.

«В частности, идеи, как расширить присутствие российских компаний здесь, производство в различных областях: машиностроение, фармацевтика, углеводороды», — сказал он.

Переговоры на Барбадосе начались 8 июля. Посредником между венесуэльской властью и оппозицией выступает Норвегия. 12 июля стало известно, что властям страны удалось договориться о постоянном мирном диалоге с оппозиционными силами.

20 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Венесуэлу. Он подчеркнул, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока Мадуро не уйдет в отставку.