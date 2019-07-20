СМИ узнали об аресте в деле о строительстве завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде до 8 сентября был арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве завода 70-летия Победы концерна «Алмаз-Антей, на котором должны производиться элементы систем ПВО С-400 и С-500, пишет газета «Коммерсант».

По данным правоохранителей, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод всё же начал работать. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предполагаемый ущерб от аферы превысил 250 млн рублей. По решению Нижегородского районного суда Дегтярев был помещен в СИЗО, где он пробудет по меньшей мере до 8 сентября включительно.

Отмечается, что ранее он уже был фигурантом уголовного дела — в 2015 году Дегтярева приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение 1,3 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области. Его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Он вышел на свободу в апреле 2019 года после апелляционных жалоб адвокатов и пересчета срока наказания.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области сопровождалось громкими скандалами в связи с огромными суммами растрат. Вице-премьер Дмитрий Рогозин еще в 2015 году заявлял, что «проворовавшимся» на Восточном не удастся уйти от ответственности.