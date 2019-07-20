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В Иркутской области остаются подтопленными 25 домов

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Фото: 38.mchs.gov.ru
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Число подтопленных паводком жилых домов в городе Тулун Иркутской области сократилось до 25. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, в пунктах временного пребывания остаются 345 человек, их них 80 — дети.

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В настоящий момент продолжаются работы по просушке зданий, пострадавших от наводнения. Тепловые пушки работают на социальных объектах, в частных домах и в подвалах многоквартирных жилых домов.

18 июля в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации последствий, восстановление инфраструктуры во всей области начнется 20 июля.

19 июля в наиболее пострадавший от паводков город Тулун прибыл президент России Владимир Путин. Он пообщался с местными жителями. Среди участников встречи оказался мальчик, который рассказал о том, как местный детский сад утонул.

Глава государства пообещал еще раз приехать в регион, чтобы проконтролировать восстановление инфраструктуры. Это был второй за месяц визит российского лидера в Иркутскую область.

Ранее Путин посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

В результате наводнения погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Более 750 госпитализированы. В Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

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