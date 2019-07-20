Прямой эфир
Сюжет:

США разместят дополнительные войска в Саудовской Аравии

0
Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение дополнительного контингента американских войск в Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США от 19 июля, которое цитирует ТАСС.

Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль
После ЧП на стратегической магистрали усилят охрану всех нефтеналивных судов

В документе отмечается, что решение принято по согласованию и приглашению Саудовской Аравии. В этой связи Спенсер дал согласие на перемещение военнослужащих США и ресурсов.

Также подчеркивается, что перемещение военных является дополнительным сдерживающим фактором, который обеспечит защиту интересов Вашингтона в регионе «от появляющихся угроз, наличие которых достоверно подтверждено».

При этом место для размещения американских войск пока не выбрано. Указывается, что согласие на переброску военных дал король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

18 июля телеканал CNN сообщил о намерении США отправить на авиабазу Принц Султан 500 военных на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

23 мая сообщалось, что минобороны США рассматривает возможность дополнительной отправки на Ближний Восток до 10 тыс. военных из-за ухудшения отношений с Ираном.

24 мая стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить контакты по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. Речь идет о запланированных главой Белого дома Дональдом Трампом сделках с Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

В ноябре прошлого года сенаторы США представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии на $110 млрд. Причинами запрета парламентарии назвали конфликт в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп разыграл саудовского принца на G20
Россия поставила Саудовской Аравии первые партии военной техники

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017