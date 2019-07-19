Составлен маршрут по Москве Владимира Маяковского

Сервис MAPS.ME подготовил путеводитель по Москве к дню рождения русского поэта Владимира Маяковского, которое отмечается 19 июля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий».

В маршруте отмечены 10 точек, связанных с жизнью, творчеством и наследием поэта: дома, в которых он жил и встречался с друзьями-писателями, редакции изданий, музеи и памятники. Так, в путеводителе квартира на Большой Пресне, где Маяковский жил в юности с семьей. Сейчас там располагается филиал Государственного музея Маяковского.

Еще одна локация — Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где Маяковский учился, познакомился с футуристом Давидом Бурлюком и приобщился к поэзии.

Маршрут «Москва Владимира Маяковского» доступен для скачивания в категории «События» каталога путеводителей MAPS.ME. Путеводителем можно пользоваться офлайн.

22 июня сервис MAPS.ME подготовил путеводитель по Санкт-Петербургу к 130-летию со дня рождения русской поэтессы Анны Ахматовой, которое отметили 21 июня. В маршруте собрали 10 мест, связанных с жизнью и творчеством поэтессы, среди них — три музея. Это «Серебряный век», в котором проходят поэтические среды и лекции, крупнейший музей Ахматовой в Фонтанном доме, а также музей-квартира ее сына — Льва Гумилева.

MAPS.ME — мобильное приложение с офлайн-картами и навигацией для путешественников на основе данных OpenStreetMap (OSM). Доступно для пользователей устройств с ОС iOS и Android и предоставляет детализированные офлайн-карты всех стран, а также возможность поиска мест и адресов, определения положения на карте, составления маршрутов.