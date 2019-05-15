MAPS.ME создали путеводитель по булгаковской Москве

Картографический сервис MAPS.ME составил тематический путеводитель по Москве ко дню рождения русского писателя Михаила Булгакова.

В маршруте указаны 10 мест, связанных с творчеством автора, а также музей писателя и театры, где ставят спектакли по его произведениям.

На карте отмечены локации, в которых происходит действие романов «Мастер и Маргарита» (Патриаршие пруды, особняк Зинаиды Морозовой, Воробьевы горы, Дом Пашкова) и «Собачье сердце» (дом на Пречистенке, ставший прототипом калабуховского дома, где жил профессор Преображенский), а также повести «Роковые яйца» (зоологический музей при МГУ, где работал главный герой повести Владимир Ипатьевич Персиков).

«Помимо «книжных» мест, в путеводитель вошли музей Булгакова и театры, где ставят спектакли по произведениям писателя», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 15 мая.

Булгаков сотрудничал с МХАТом в 1920-х и 1930-х годах, в настоящее время там ставят «Мастера и Маргариту», «Зойкину квартиру» и в этом сезоне к ним добавился «Бег». Последнюю пьесу можно также посмотреть в Театре Вахтангова на Арбате.

Маршрут по булгаковским местам уже доступен для скачивания в категории «События» в приложении MAPS.ME. Пользоваться им можно в офлайне.

Михаил Булгаков родился в семье доцента Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова 15 мая в 1891 года. В 1909 году он поступил на медицинский факультет Киевского университета. После семи лет обучения получил диплом лекаря с отличием. Несколько лет работал врачом, в 1921 году переехал в Москву и начал сотрудничать с местными газетами. Булгаков скончался 10 марта 1940 года после продолжительной болезни. Врачи диагностировали у него гипертонический нефросклероз, при котором ткань почки заменяется соединительной тканью, а сама почка уменьшается в размерах, в следствие чего работа органа нарушается.