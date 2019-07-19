Шесть дополнительных территорий благоустроят в Орле в 2019 году

В Орле в 2019 году планируют благоустроить еще шесть общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Такое решение было принято на заседании комиссии по утверждению и контролю за реализацией программы в четверг, 18 июля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет о территориях на Московском шоссе, 170, улице Рощинской, 11а, улице Циолковского, 3 и других. Таким образом, в общей сложности в этом году проведут ремонт 69 дворовых территорий, пишет InfoOrel.ru.

По словам первого заместителя главы городской администрации Олега Минкина, опыт прошлых лет позволяет говорить о том, что дополнительно включенные в программу территории будут отремонтированы до наступления глубокой осени. Все работы планируется завершить к началу октября.