Прямой эфир

Шесть дополнительных территорий благоустроят в Орле в 2019 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле в 2019 году планируют благоустроить еще шесть общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Такое решение было принято на заседании комиссии по утверждению и контролю за реализацией программы в четверг, 18 июля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет о территориях на Московском шоссе, 170, улице Рощинской, 11а, улице Циолковского, 3 и других. Таким образом, в общей сложности в этом году проведут ремонт 69 дворовых территорий, пишет InfoOrel.ru.

По словам первого заместителя главы городской администрации Олега Минкина, опыт прошлых лет позволяет говорить о том, что дополнительно включенные в программу территории будут отремонтированы до наступления глубокой осени. Все работы планируется завершить к началу октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Орла сдадут в аренду исторические здания
Скульптуру генерала Ермолова передали на баланс Орла

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017