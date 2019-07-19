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В конгресс США внесли законопроект о санкциях против 24 сотрудников ФСБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Группа конгрессменов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, внесла в четверг, 18 июля, в палату представителей законопроект о санкциях против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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Как говорится в распространенном заявлении американских законодателей, которое приводит ТАСС, ограничительные меры введены против сотрудников высокого ранга в ответ на арест 24 украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года.

Согласно этой инициативе, ограничительные меры должны распространяться также на ближайшее окружение сотрудников силового ведомства и действовать до тех пор, пока «Россия не освободит моряков и три корабля».

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, поэтому российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, украинцев арестовали и отправили в Москву.

9 июля расследование уголовного дела было завершено, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой. 17 июля срок их ареста был продлен на три месяца.

Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня постановил, что Россия должна освободить моряков и передать Киеву три конфискованных судна. В Москве настаивают, что полномочия трибунала не распространяются на данную ситуацию.

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