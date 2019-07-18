Контактная группа согласовала новый отвод сил в Донбассе

Контактная группа во время очередной встречи достигла договоренности о подготовке нового отвода сил в Донбассе. Об этом рассказал представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Безсмертный.

Безсмертный уточнил, что перечень мест для отвода живой силы утвержден еще в 2017 году, передает «РИА Новости».

Ранее в июле контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в регионе. Оно вступит в силу 21 июля в 00:01 по киевскому времени (совпадает с московским).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев в ответ начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. Она занимается только реализацией Минских договоренностей и подразделяется гуманитарную, политическую и социально-экономическую подгруппы, а также подгруппу по безопасности.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения. Также в соглашение входят проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями самопровозглашенных республик о проведении выборов на их территориях.