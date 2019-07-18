В России ужесточат наказание за подделку документов, в частности паспортов, вплоть до лишения свободы. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ были приняты Госдумой в четверг, 18 июля.

За изготовление фальшивого удостоверения личности гражданина Российской Федерации с «целью его использования или сбыта» сроки ограничения или лишения свободы будут увеличены с двух до трех лет. За приобретение, хранение, перевозку или сбыт, а также за использование поддельных паспорта, удостоверения, штампов, печатей или бланков нарушителю будет грозить ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на срок до 1 года, пишет ТАСС.

Кроме того, ужесточается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей или других носителей изображения герба Российской федерации. Максимальный штраф за это возрастет с действующих 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей за повторное правонарушение.

В случае представления заведомо ложной информации для получения общероссийского и заграничного паспортов физлицу будет грозить штраф до 5 тыс. рублей, и для должностных лиц штраф составит до 10 тыс. рублей.

Теперь документ должен быть одобрен Советом Федерации и утвержден президентом РФ.

В конце мая Роскомнадзор сообщал, что в российском сегменте интернета резко возросло количество сайтов, торгующих поддельными документами. Так, за первые четыре месяца текущего года служба заблокировала 4,6 тыс. ресурсов, предлагающих приобрести паспорта гражданина РФ, водительские удостоверения и другие подделки.