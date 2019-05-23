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Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.

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За первые четыре месяца 2019 года служба заблокировала 4,6 тыс. ресурсов, предлагающих приобрести паспорта гражданина РФ, водительские удостоверения и другие подделки.

Несмотря на то, что рост числа таких сайтов наблюдался последние три года, за аналогичный период 2018 года заблокировали лишь около тысячи ресурсов.

Статистика МВД также подтверждает рост этого сегмента рынка криминальных услуг. Однако пик пришелся на 2017 год, когда было выявлено более 36 тыс. преступлений.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, в 2018 году полицейские выявили 35,8 тыс. случаев подделки документов и задержали 16,4 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Липа» цветет: продажи поддельных документов выросли почти впятеро

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