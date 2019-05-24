Американцу грозит срок за подделку отчетов о проверке деталей Falcon 9

Инженер американской компании PMI Industries Джеймс Смолли может получить 10 лет тюрьмы и крупный штраф за фальсификацию отчетов о проверке качества деталей и запасных частей, которые используются в ракетах-носителях Falcon 9 и Falcon Heavy американской компании SpaceX. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации минюста США, 41-летний инженер был арестован 23 мая в штате Нью-Йорк. Он работал в компании PMI Industries, которая занимается выпуском деталей для аэрокосмической индустрии, применяющихся при сборке космических ракет и требующих точной обработки.

Отмечается, что Смолли подделал не менее 38 отчетов по итогам проверки качества деталей, которые были заказаны компанией SpaceX, однако позднее в ходе аудиторской проверки было обнаружено 76 бракованных и не прошедших инспекцию деталей, пишет ТАСС.

22 мая стало известно, что SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, потребовав пересмотреть решение об отказе дать ей контракт на разработку и поставку ракет в рамках конкурса на замещение российских двигателей РД-180.