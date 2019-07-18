Паспорт из будущего: документы россиян переведут в цифру

Электронные паспорта у россиян могут появиться раньше запланированного времени — в 2023 году. Об этом заявил на совещании председатель правительства Дмитрий Медведев. Правительству предстоит определиться с основными параметрами документа: его электронная версия может быть внедрена в форме пластиковой карты с чипом или специального приложения на мобильном телефоне, в котором будет электронная подпись владельца, водительское удостоверение и СНИЛС. К этой работе будут привлекаться только российские компании, заверил вице-премьер Максим Акимов. Отказ от использования зарубежных технологий полностью оправдан так как у нашей страны достаточно компетенций в сфере безопасности, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Концепция введения в России электронных паспортов в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории страны, и план мероприятий по ее реализации были утверждены распоряжением правительства еще в сентябре 2013 года. В 2014 году в правительство были внесены проект указа президента «О выдаче и применении удостоверения личности гражданина Российской Федерации» и проект федерального закона «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации».

— Очевидно, что мы можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году, — сказал премьер-министр. — И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные.

Особое внимание председатель правительства уделил безболезненному переходу на электронные паспорта для пожилых людей.

— Если просто выдать карточку, не рассказывая о ее преимуществах, то особого смысла не будет, — отметил премьер-министр. — У многих людей, тем более у людей в возрасте, есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому надо относиться с вниманием и уважением, это понятно. Нам надо позаботиться, чтобы переход для такой категории людей был комфортным и безболезненным.

Пока речь не идет о немедленном отказе от традиционных удостоверений личности, подчеркнул он.

— Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать. Мы планируем постепенно переходить к новшеству, о котором я сейчас говорю, только после необходимых приготовлений, — добавил глава кабмина.

По словам Дмитрия Медведева, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» поставлена задача, чтобы уже к 2024 году жители России в полной мере могли использовать электронный паспорт.

— Времени остается немного, сейчас надо определиться с основными параметрами электронного паспорта, — уточнил глава правительства.

Предприятия микроэлектроники России готовы поставлять чипы для электронных паспортов, нужно обеспечить их безопасность и удобство перехода на такие документы, заявил премьер-министр.

— Если мы переводим в «цифру» все наши персональные данные, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и манипуляций, — отметил Дмитрий Медведев. — Послушаем, что здесь планируется сделать. Эти вопросы требуют особого контроля.

По итогам совещания зампред правительства Максим Акимов в разговоре с журналистами сообщил, что работа по исполнению поручения главы правительства начнется в июле 2020 года.

— Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы. Никакие иностранные компании ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора задействованы в этой работе не будут, — подчеркнул вице-премьер.

По словам Максима Акимова, такой переход не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

Вице-премьер продемонстрировал прототип будущего электронного удостоверения, которое напоминает водительские права, и уточнил, что действовать оно будет 10 лет.

Как ранее писали «Известия», для оформления внутрироссийских электронных паспортов планируется усовершенствовать криптобиокабины, разработанные концерном «Автоматика» и представленные на Иннопроме.

Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин согласен с тем, что отказ от использования зарубежных технологий полностью оправдан. Он уверен, что в России для этого достаточно компетенций в сфере безопасности.

— Если мы отдадим иностранным компаниям любой из элементов, от программного до аппаратного обеспечения, данные россиян смогут быть доступны иностранным спецслужбам, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Стопроцентной защищенности здесь не будет, как минимум, можно украсть пластиковую карту, как максимум продублировать ее, считает Арсений Щельцин. В случае со специальным приложением потребуется дополнение в виде криптографической SIM-карты, уверен эксперт. По его словам, в таком случае персональные данные будут защищены чуть больше, чем когда вы посещаете сайт госуслуг через телефон.