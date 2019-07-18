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Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ. Соответствующий законопроект внесли представители комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым, передает «РИА Новости» в четверг, 18 июля.

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«В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен», — сказал Пискарев. По его словам, срок ограничения может составить пять лет.

Глава комитета отметил, что такая мера предложена ради безопасности экс-сотрудников ФСБ. Особенно это касается тех, что участвовал в борьбе с международным терроризмом и наркотрафиком.

По словам Пискарева, известны случаи, когда власти иностранных государств задерживают россиян исключительно из-за самого факта службы в органах безопасности.

«Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить», — заключил парламентарий.

4 июня Верховный суд России признал законным ограничение на выезд за границу для полицейских, имеющих доступ к секретным данным. Ранее командир взвода ДПС Южного округа Москвы Максим Лужных попросил признать недействующим подпункт приказа МВД, запрещающий полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы страны по частным делам.

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