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Песков призвал Мэй не противопоставлять разные системы ценностей

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Противопоставлять систему ценностей, принятую в России, той, что привычна западным странам, неверно. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил британскому премьеру Терезе Мэй, не согласившейся со словами Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.

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«Не соглашусь. Сравнивать жизнь в России, в Европе и в других странах можно и нужно. Везде есть свои плюсы и минусы. Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверным», — сказал Песков, признавшись, что не имел возможности более подробно изучить высказывания Мэй.

В интервью Financial Times от 27 июня Владимир Путин заявил, что либеральная идея устарела, так как вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения. Позднее Песков пояснил, что либеральные идеи по-прежнему близки Путину, но президент далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах. В этом заключается главное отличие позиции российского лидера от позиции тех, кто выступает за диктат либеральной идеи.

Тереза Мэй во время выступления в Королевском институте международных отношений 17 июля слова о крахе либерализма назвала ложью и вызовом, с которым сталкивается Европа, защищая свои ценности.

«Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — цитирует ее ТАСС.

В конце июня Путин признался, что был удивлен ажиотажу вокруг данного интервью.

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