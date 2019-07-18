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Украина обвинила Венгрию в сепаратизме из-за карты с Закарпатьем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой возбудить дело из-за публикации в газете «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья. На карте Закарпатская область Украины значилась венгерской территорией.

«На первой странице газеты <...> под лозунгом «Венгр, вставай!» проиллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!» — написал в своем Twitter-аккаунте заместитель главы МИДа Евгений Божок.

Он призвал Генпрокуратуру Украины и СБУ инициировать производство, а также уточнил, что уже подписал соответствующие письма.

5 марта компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах. У некоторых российских пользователей полуостров значится украинской территорией.

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