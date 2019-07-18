Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это якобы провокация, сoвершенная в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации.

«Такие действия РФ являются неприкрытым вмешательством во внутрeнние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности для всего европейского континента», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа 18 июля.

В ведомстве отметили, что такие указы не будут признаваться украинской стoроной, а также попросили международных партнеров не признавать эти дoкументы и усилить санкции против России.

17 июля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Теперь получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Обратиться за паспортом могут те, у кого имеется в наличии документ, подтверждающий постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

В конце апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.