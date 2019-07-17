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Пан гетман: в Коломне показали оперу Чайковского «Мазепа»

Спектакль состоялся у стен Коломенского кремля
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Опера Чайковского «Мазепа» в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На ставшем уже традиционным фестивале «Русская опера у стен монастыря» в Коломне Московская «Геликон-опера» показала постановку «Мазепы» П.И. Чайковского. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Опера Чайковского «Мазепа» в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В спектакле приняли участие солисты одного из лучших оперных театров Москвы
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Опера Чайковского «Мазепа» в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главной декорацией для постановки послужила сама Соборная площадь Коломны
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Опера Чайковского «Мазепа» в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Хотя музыканты и жаловались на сложности с настройкой инструментов из-за менявшейся влажности, дирижер, народный артист России Евгений Бражник, остался доволен выступлением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ухудшившаяся погода не помешала спектаклю, а, по мнению многих зрителей, лишь добавила истории любви престарелого гетмана и юной красавицы драматизма
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Опера Чайковского «Мазепа» в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
От полившего дождя публике пришлось прятаться под зонтами
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Опера Чайковского «Мазепа» в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Пьяный казак из сцены казни во втором действии оперы в трактовке постановщика Дмитрия Бертмана выглядит на редкость элегантно
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Звонарь на колокольне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Звон соборных колоколов гармонично вписался в звуковое полотно сочинения Чайковского
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Вид на Коломну
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
С самой колокольни открывался, пожалуй, лучший вид на превратившуюся на вечер в сцену площадь
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Опера Чайковского «Мазепа» в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Часть реквизита, использованного для постановки, была привезена из Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В постановке было задействовано грандиозное световое шоу
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Опера Чайковского «Мазепа» в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Артисты «Геликон-оперы» выступают на фестивале в Коломне уже в четвертый раз. В прошлые годы они привозили сюда «Бориса Годунова», «Царскую невесту» и «Алеко»
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