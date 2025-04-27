Депутат Харченко предложила сделать 26 апреля датой освобождения Курской области от ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко предложила сделать 26 апреля датой освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). О данной инициативе она рассказала в разговоре с «Известиями».

Харченко подчеркнула, что 26 апреля 2025 года — важная дата для всей России.

«Хотелось бы заявить об инициативе, предложить 26 апреля сделать памятной датой в честь освобождения Соловьиного края от врагов», — сказала она.

Депутат также отметила, что это событие в современной истории страны нужно запечатлеть в учебниках для школьников и студентов.

«Сделать так, чтобы все подрастающие поколения россиян знали о подвиге наших защитников специальной военной операции в освобождении курской земли», — уточнила Харченко.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил об освобождении от ВСУ последнего курского села Горналь президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

В тот же день подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» установили российский флаг в Горнале. Минобороны России также опубликовало кадры из населенного пункта, на них показана оперативная работа подразделений по освобождению территории от украинских боевиков.