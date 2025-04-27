Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8:20 до 8:45 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 8:20 до 8:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата <...> над территорией Республики Крым», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сбитые дроны были самолетного типа.

Ранее в тот же день в Минобороны сообщили об уничтожении пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи. Все они были сбиты над территорией Брянской области.