Грознее тигра

В видении Гинкаса действие трагедии перенеслось из средневековой Шотландии в доисторические времена
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
Хор у Верди — одна из важнейших составляющих действия
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
Режиссер дает объяснения Ведьмам, с беседы которых начинается действие и оперы Верди, и трагедии Шекспира
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
Отрубленная голова Дункана выглядит действительно пугающе
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
На сцене стоит гигантская гора высотой более девяти метров
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
Роль Банко репетировали Денис Макаров (на фото) и Феликс Кудрявцев
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
Верди называл «Макбет» одним из величайших произведений в истории человечества
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
В Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко опера будет исполняться на итальянском языке с оригинальным либретто Франческо Марии Пьяве и Андреа Маффеи
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
Пространство сцены переносит действующих лиц оперы в нереальное, потустороннее измерение
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
Макбет Гинкаса действительно «тигра грознее» в своей неукротимой жажде власти
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Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов
Финальные репетиции спектакля проходили в атриуме театра, в созданном Сергеем Бархиным пространстве
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В спектакле также заняты Андрей Батуркин, Антон Зараев и Алексей Шишляев (партия Макбета); Лариса Андреева, Наталья Мурадымова и Анна Троицкая (партия леди Макбет) и другие
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20 июня в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Макбет» в постановке Камы Гинкаса. Портал iz.ru побывал на репетициях и финальных прогонах спектакля.
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