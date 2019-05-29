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Верховная рада зарегистрировала законопроект Зеленского об импичменте

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Фото: РИА Новости
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Верховная рада Украины зарегистрировала проект закона об импичменте президента. Законопроект подал глава государства Владимир Зеленский.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского парламента в среду, 29 мая. Документ называется «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)», отмечает «РИА Новости». Автором законопроекта числится Зеленский, текста документа на сайте парламента пока нет.

Ранее в среду Зеленский передал в Верховную раду проект закона о процедуре отстранения главы государства. Его полномочный представитель в парламенте Руслан Стефанчук напомнил, что политик обещал принять такой закон еще до своего избрания.

Во время президентской кампании Зеленский утверждал, что принципами его команды являются равенство всех перед законом. В его штабе заявили, что первыми законами, которые он примет, придя к власти, будут, в частности, законы о снятии депутатской и президентской неприкосновенности.

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